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فيديو.. تفاصيل اعتداء مجهولون على مراقب ثانوية عامة أمام لجنة بالشرقية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:05 ص
فيديو.. تفاصيل اعتداء مجهولون على مراقب ثانوية عامة أمام لجنة بالشرقية مراقب الثانوية العامة
الشرقية – إيمان مهنى

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" معرفش حد وماليش عدوات مع حد، بعمل شغلى بما يرضى الله، وبرفض السماح بالغش .. " بهذه الكلمات بدأ مراقب الثانوية العامة بالشرقية، يروى تفاصيل تعدى مجهولين عليه ناحية اللجنة، عقب خروجه منها، بسبب منعة للغش .

مراقب الثانوية العامة (3)

وقال أحمد الحسينى المنتدب لمراقبة امتحانات الثانوية العامة بمركز فاقوس، لـ " اليوم السابع "، انه يراقب على لجان امتحانات فى اللجنة 1605 الكائنة فى مدرسة الشهيد خالد رستم، وهى لجنة مشتركة، طوال الأيام الامتحانات، أدى عملى بشكل طبيعى ارفض أى محاولات للغش، و حيال ضبط أى حالة استدعى مراقب الدور و رئيس اللجنة للإشراف على تحرير المحضر بأنفسهم حتى لا اظلم أحد .

مراقب الثانوية العامة (1)

وأضاف الحسيني، انه أثناء عمله لاحظ محاولة طالبة الغش من زميلتها، و بعد إقترابها بالمقعد ناحيتها للحديث معها، فقمت بالفصل بينهما، و مر الوقت بشكل عادى، و أثناء خروجى من باب اللجنة مع زميلى على الدراجة البخارية، كعادة كل يوم، لاحظت سيدة تحاول ضربى بشنطة يد و موجهة ألفاظ خارجة مهددة " والله ماهسيبك "، بعدها بدقائق فى محيط اللجنة إذ بـ "توك توك " يستقله ثلاث شباب لا أعلمهم، يتعرضون طريق الدراجة البخارية و بوقوف زميلي، إذا بشخصين يقومون بسحبى من الدراجة و قام أحدهم بخبطى وضربى بخلفية المطواة على بطني، و الثانى كتفنى من رقبتى و ضرب بآله حادة على الرأس وفروا هاربين، فى أقل من دقيقتان.

مراقب الثانوية العامة (2)

وقال :  تم نقلى للمستشفى حيث تسببت الضربة بجرح قطعى بإصابتى 4 غرز، لافتا انه حصل على مقطع فيديو للسيدة التى اعترضت طريقة أمام اللجنة .

لاحظة اعتداء (1)

كانت أكدت غرفة عمليات مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية، برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، انه تعرض مراقب للضرب، ضبط 5 حالات غش بالمحمول و تسريب امتحانات  و قيام اربعة بتمزيق كراسات الاجابة، و تعرض 6 لحالات مرضية، حيث اعترض ثلاثة مجهولين داخل توك توك طريق للمراقب احمد الحسينى بلجنة مدرسه فاقوس أثناء خروجه من اللجنة و تعدوا علية بالضرب و مما أدى لاصابته بجرح قطعى .

لاحظة اعتداء (2)

وتلقى قسم شرطة فاقوس بلاغا من المستشفى العام بوصول أحمد الحسينى 39 سنة مصاب بجرح قطعى و تحرر المحضر رقم 5382 إدارى فاقوس، و أنتقل الرائد محمد النادى رئيس مباحث القسم، للتحقيق فى الواقعة و تحديد المتهمين بالتعدى على المجنى علية و كشف ملابسات الحادث إذا كان بالفعل يخص العمل أو بسبب أخر، ذلك تحت إشراف اللواء محمد والى رئيس المباحث الجنائية .

لاحظة اعتداء (3)
 
 
لاحظة اعتداء (4)

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة 2019

امتحان مادة التفاضل والتكامل 2019

امتحان مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة

امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2019

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