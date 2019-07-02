فيديو.. الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى صعدة

إيمان حنا

شنت قوات الجيش الوطني مدعومة بطيران تحالف دعم الشرعية، اليوم، هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير مناطق استراتيجية في جبهة المزراق جنوب غربي محافظة صعدة، بحسب بيان القوات المسلحة اليمنية.

وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، "أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تحرير عدد من المناطق والمواقع الاستراتيجية في جبهة المزراق، الواقعة بين مديريتى الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة، وصولاً إلى السيطرة النارية على الخط الرابط بين المزرق في عزلة الفج والملاحيظ والمناطق المحيطة به.

وذكر المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، مشيراً إلى أن المعارك لا زالت متواصلة وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش الوطني.