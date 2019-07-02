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فرنسا تهاجم سياسة إيطاليا "الهستيرية" الخاصة بالهجرة وروما ترد

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:05 م
فرنسا تهاجم سياسة إيطاليا "الهستيرية" الخاصة بالهجرة وروما ترد وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى
رويترز

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اتهمت فرنسا إيطاليا اليوم الثلاثاء بالتصرف بشكل هستيرى فيما يتعلق بالهجرة وبالتقاعس عن أداء واجباتها مما أشعل حربا كلامية جديدة بين الجارتين الأوروبيتين.

وتصادمت باريس وروما مرارا خلال العام المنقضى بسبب الهجرة مع تطلع الحكومة الإيطالية لمنع سفن الإغاثة الإنسانية من إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى إيطاليا خلال استقلالهم زوارق فى البحر المتوسط سعيا للحصول على حق اللجوء فى أوروبا.

وقالت المتحدثة سيبيت إندياى لقناة بى.إف.إم تى.فى. التلفزيونية الفرنسية "أعتقد أنه بالأساس لم تؤد الحكومة الإيطالية المهمة (المطلوبة منها)". وحملت بشكل خاص على وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى الذى اتخذ فى الآونة الأخيرة إجراءات مناوئة للهجرة.

ومضت المتحدثة الفرنسية تقول " بالنسبة لى فإن سلوك السيد ماتيو سالفينى غير مقبول " متهمة إياه بخلق جو "هستيرى" حول الهجرة.

وقالت "هذا موضوع مؤلم، موضوع معقد تضامن فيه الاتحاد الأوروبى وفرنسا في السابق مع إيطاليا".

ورد عليها سالفيني الذي يتزعم حزب الرابطة اليميني المتطرف وهو أكبر قوة سياسية في البلاد قائلا في بيان "هل سلوكي فيما يتعلق بالهجرة غير مقبول؟ يجب أن توقف الحكومة الفرنسية هذه الإهانات وتفتح موانئها (أمام المهاجرين)".

 

 


فرنسا

إيطاليا

ماتيو سالفينى

الاتحاد الأوروبى

الهجرة

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