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فحص 8325 سيدة فى محافظات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:09 م
فحص 8325 سيدة فى محافظات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدى سرطان الثدى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة، انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية والمنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من فحص  8325 سيدة فى اليوم الأول للمبادرة، والتى انطلقت أمس في 9 محافظات وهي: "بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، دمياط، مرسى مطروح، أسيوط" كمرحلة أولى للمبادرة.
 
وأوضحت وزارة الصحة فى بيان اليوم أن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة تستهدف فحص 30 مليون امرأة مصرية، لمن هنَّ فوق سن الـ18 عاماً، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلاً عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
 
وأضافت الوزارة: تستمر المبادرة  على مدار شهرى يوليو وأغسطس وتستهدف فحص حوالي 8 ملايين و700 ألف امرأة مصرية، وتبدأ بعدها المرحلة الثانية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، وتنتهى الحملة بالمرحلة الثالثة وتستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
 
وأشار الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، إلى أنه تم تدريب عدد من الفرق الطبية على طرق إجراء الكشف من خلال شرح عملي على أيدي عدد من أساتذة وخبراء الأورام، موضحاً أن إجمالي عدد الفرق الطبية في المرحلة الأولى بلغ 1321 فريقاً ويشمل كل فريق  4 أفراد بين الأطباء والتمريض، كما تم تحديد عدد 1023 منشأة صحية للمشاركة فى المبادرة في محافظات المرحلة الأولى.
 
 
وذكر "حساني" أنه تمت إحالة 653 امرأة في اليوم الأول إلى مراكز الإحالة لإجراء الفحوصات  التأكيدية، وذلك لمن يتم اكتشاف إصابتها خلال عملية المسح المبدئي، مشيراً إلى أنه تم تحديد عدد من مراكز الإحالة في المحافظات الـ9، بهدف إجراء التقييم وصرف العلاج، موضحاً أن مراكز الإحالة الإقليمية التي تم تحديدها هي مركز صحة المرأة ومركز الأورام بمستشفى القباري بالإسكندرية، مركز علاج الأورام بدمنهور في البحيرة، مركز أورام مدينة السلام بالقليوبية، معهد الأورام بدمياط، مستشفى النساء والتوليد بالمصحة البحري ببورسعيد ومستشفى القصر العيني القديم وعيادة صحة المرأة بمبنى العيادات الخارجية.
 
وفيما يتعلق بأماكن المسح أشار حسانى إلى أنه يمكن معرفة أقرب مركز مسح لمكان الإقامة ومراكز العلاج من خلال إدخال اسم المحافظة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.100millionseha.eg، والذي يتضمن أيضاً معلومات عن الحملة والتوعية وكيفية إجراء الفحص الذاتي، وأوضح أنه تم إطلاق الخط الساخن 15335 للتواصل مع الجمهور، كما أنه يمكن ملء استمارة على الموقع تستقبل المقترحات والشكاوى تتضمن الاسم ورقم الموبايل والمحافظة والمركز، في إطار توفير آليات تواصل سريعة مع السيدات المستهدفات من المبادرة.
 
ولفت حسانى  إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ أول تطبيق موبايل موجه للسيدات من وزارة الصحة يتضمن إرشادات صحية مفصلة خصيصاً لكل سيدة طبقاً لحالتها الصحية المسجلة بقاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة، بالإضافة إلى إرشادات وتوعية صحية حول سرطان الثدي وكيفية الفحص الذاتي ويتضمن أيضاً خريطة لأقرب مراكز الفحص والطوارئ طبقاً للإحداثيات الجغرافية لكل سكن امرأة مستهدفة.
 
وقال إن التطبيق سيتضمن أيضاً إرسال رسائل موجهة من وزارة الصحة لأي فئة محددة من السيدات حسب العمر، السكن والحالة الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى برامج غذائية مخصصة لأبناء السيدات المصابين بالأنيميا والمكتشفين في مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"، بما يضمن رعاية صحية وحياة سليمة لجميع أفراد الأسرة، موضحاً أنه سوف تضاف لاحقاً خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الأمومة والطفولة والتأمين الصحي الشامل ليكون التطبيق الموحد للتفاعل مع كافة خدمات وزارة الصحة للمصريين.
 
 

الصحة

سرطان الثدى

الوحدات الصحية

الرئيس السيسى

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