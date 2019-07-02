غرق شاب أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس فى منيا القمح بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

يحاول ضباط الإنقاذ النهري بالشرقية، منذ قليل، استخراج جثمان شاب عمره 17 سنة، غرق بمياه بحر مويس بدائرة منيا القمح، أثناء الاستحمام لعدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من الأهالي بغرق " مصطفي ر م" 17 سنة من قرية الجديدة، أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس بمنيا القمح.

وتبين من التحريات أثناء نزول للاستحمام بمياه بحر مويس، هربًا من حرارة الجو بترعة بالقرية غرق لعدم إجادته السباحة، ويحاول رجال الإنقاذ النهرى إستخراج الجثة.