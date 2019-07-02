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غرفة عمليات "المعلمين": بلطجية يعتدون بسلاح أبيض على مراقب بالشرقية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:58 م
غرفة عمليات "المعلمين": بلطجية يعتدون بسلاح أبيض على مراقب بالشرقية نقابة المعلمين
كتبت آية دعبس

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من غرفة عمليات النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية برئاسة محسن لطفى، يفيد بتعرض المعلم أحمد الحسينى المنتدب لمراقبة امتحانات الثانوية العامة بمركز فاقوس مدرسة الشهيد خالد رستم، بالتعدى عليه بالضرب بالسلاح الأبيض من قبل بلطجية عقب انتهائه من أعمال المراقبة، مما أحدث به جرح قطعى بالرأس و4 غرز، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه وتلقى العلاج.
 
وأوضحت النقابة، أن المعلم المصاب ذكر فى المحضر أن سبب التعدى يرجع إلى قيامه بمنع طالبتين من الغش والفصل بينهما.
 
ووجه الزناتى بإرسال وفد من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، برئاسة محسن لطفى لمتابعة الحالة الصحية للمعلم وإرسال محامى النقابة لعمل المحاضر اللازمة وعدم التنازل عن حق المعلم القانونى والأدبى.
 
 

نقابة المعلمين

غرفة عمليات نقابة المعلمين

اعتداء على معلمين

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