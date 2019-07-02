سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 فى الكنترولات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:12 ص
غدا.. فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 فى الكنترولات طلاب الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية غدا وتستمر قرابة أسبوعين، حيث يستطيع الطالب أن يتظلم على نتيجته فى المواد التى يرغب فيها.
 
وأوضحت المصادر، أن التظلم على النتيجة حق منحه القانون والقرارات الوزارية المنظم لاعمال الامتحانات للطالب، مشيرة إلى أن التظلمات ستكون فى المديريات والكنترولات " لجان النظام والمراقبة"، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلم فى الكنترول، بعد سداد مبلغ 100 جنيه باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى إحد البنوك الرسمية.
 
وكانت وزارة التربية  والتعليم والتعليم الفنى، نشرت رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019، برقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس.
 
- للاطلاع على النتيجة إضغط هنا..
 
http://natega.fany.emis.gov.eg/
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.
 
وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا /طالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.
 
 
وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:
 
- عدد طلبة التعليم التجارى (4527) بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
 
 
- عدد طلبة التعليم الفندقى (3370) بنسبة نجاح 85.03% بانخفاض 2.7% عن العام الماضي.
 
 
- عدد طلبة التعليم الزراعى (261) بنسبة نجاح 95.40% بزيادة 27.21% عن العام الماضي.
 
- عدد طلبة التعليم الصناعى (7111) بنسبة نجاح 85.23% بزيادة 3.28% عن العام الماضي.
 
 
الإجمالى العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07% عن العام الماضي.
 
 
كما تقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث:
 
- عدد طلبة التعليم التجارى (246792) بنسبة نجاح 19,63% بزيادة 4.76% عن العام الماضي.
 
 
 
- عدد طلبة التعليم الفندقى (15629) بنسبة نجاح 39,76% بانخفاض 67,1% عن العام الماضي.
 
 
 
- عدد طلبة التعليم الزراعى (72903) بنسبة نجاح 70,42% بزيادة 38,0% عن العام الماضي.
 
 
 
- عدد طلبة التعليم الصناعى (296668) بنسبة نجاح 18,66% بزيادة 14,5% عن العام الماضي.
 
 
 
الإجمالى العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3% عن العام الماضي.
 
 
وبالنسبة لطلبة التعليم والتدريب المزدوج:
 
إجمالى أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (12443) طالب وطالبة بنسبة نجاح 48,82% بانخفاض 17,2% عن العام الماضي.
 
وبشأن طلبة الإعداد المهني:
 
بلغ إجمالى أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقى والزراعى والصناعى (65452) طالب وطالبة بنسبة نجاح 59,42% بانخفاض 91,5% عن العام الماضي.
 
 
 
 

التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

معرفة نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية فى المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لطلاب الدبلومات الفنية.. اعرف نتيجتك برقم الجلوس

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:58 ص

الوادى الجديد تحصد 12مركزا بأوائل الدبلومات الفنية على مستوى قطاع الصعيد

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:32 م

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:01 م

الأول فى الدبلومات الفنية بالبحر الأحمر: سألتحق بكلية هندسة البترول

الإثنين، 01 يوليه 2019 07:06 م

فيديو.. الأولى مكرر فى الدبلومات الفنية: "صحبتى صحتنى من النوم وبلغتنى بالنتيجة"

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

كيف يستعد الفراعنة لدور الـ16 فى أمم أفريقيا 2019 مبكرًا؟

كيف يستعد الفراعنة لدور الـ16 فى أمم أفريقيا 2019 مبكرًا؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة بيع منحوتة رأس توت عنخ آمون بمزاد كريستنز؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة بيع منحوتة رأس توت عنخ آمون بمزاد كريستنز؟

لو جوزك نكدى.. الشوبينج والرياضة وحاجات تانية هتخليكى سعيدة.. اعرفيها

لو جوزك نكدى.. الشوبينج والرياضة وحاجات تانية هتخليكى سعيدة.. اعرفيها

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها

5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها

البرازيل تواجه الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا الليلة

البرازيل تواجه الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا الليلة

لو عروسة جديدة.. حاجات لازم تعمليها مع حماتك عشان تكسبى حياتك

لو عروسة جديدة.. حاجات لازم تعمليها مع حماتك عشان تكسبى حياتك

إصابة 9 مدنيين فى الهجوم الحوثى على مطار أبها بالسعودية

إصابة 9 مدنيين فى الهجوم الحوثى على مطار أبها بالسعودية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة