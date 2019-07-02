غدا.. تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية

كتب محمود طه حسين

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن كنترولات الثانوية العامة تبدأ غدا الأربعاء تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية وتشمل اللغة الفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية والصينية ".

وأضاف عبد الحكم، أنه يتم أيضا تصحيح مادة التربية الوطنية والتى أدى طلاب الثانوية العامة أمس الاثنين امتحاناتهم فى المادتين.

وانتهى طلاب الشعبتين الأدبية وعلمى علوم من ماراثون الثانوية العامة، وكانت الامتحانات عقدت لقرابة 600 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.