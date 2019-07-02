عين شمس تحقق إنجازا جديدا باعتلاء قمة الجامعات المصرية فى تصنيف index Nature

كتب محمود راغب

أعلن الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس عن تحقيق الجامعة إنجاز جديد فى مجال التصنيف الدولى، حيث احتلت الجامعة المركز الأول بين الجامعات المصرية فى تصنيف index Nature السنوى عن الفترة من فبراير 2018 حتى يناير 2019.

جاء ذلك وفقا للموقع الرسمى للتصنيف

https://www.natureindex.com/institution-outputs/generate/All/countries-Egypt/academic/score

ويعتمد الموقع على مؤشرات البحث العلمى للجامعة وتصنيفها وفهرستها باسم الباحثين والجهة البحثية المنتمين لها عن طريق مجموعه من الباحثين فى عدة مجالات لفحص الإنتاج العلمى لكل مؤسسة بحيادية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالنجاحات المتتالية لمكتب التصنيف الدولى ومجهوداته التى يقوم بها بالتعاون مع قطاعات الجامعة المختلفة من أجل رفع التقييم العالمى لها.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على التصنيف الدولى بالجامعة أن هذا التصنيف يعتمد على 4 مقاييس وهى عدد المقالات البحثية، والإسهام النسبى لكل باحث فى مقال معين ، والتعاون فى انتاج البحث أو المقال، وعدد الباحثين المشاركين.

وأظهر هذا التصنيف تفوقا كبيرا لمنظومه البحث العلمى بالجامعة عن باقى الجامعات المصرية حيث إنها احتلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وهو ما ساهم فى احتلال مصر للمركز الثانى فى هذا التصنيف أيضا على المستوى الإفريقى.

من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن نتائج هذا التصنيف جاءت لتعلن عن ثمار ما يقوم به قطاع الدراسات العليا والبحوث فى مجال البحث العلمى والنشر الدولى ، حيث يحرص القطاع على تنظيم دورات تدريبية بشكل دورى منتظم بالتعاون بنك المعرفة المصرى لتعريف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكيفية نشر إنتاجهم العلمى دولياً وتعريفهم بأبرز المجلات العالمية فى مختلف المجالات العلمية.

وقال الدكتور أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولى، إن مكتب التصنيف الدولى بالجامعة قد قام بمخاطبة قواعد البيانات العالمية SCOPUS وبنك المعرفة المصرى بتصحيح وتوحيد اسم جامعة عين شمس فى قواعد البيانات العالمية المعروفة ومواقع النشر الدولية، وهو ما اسهم فى زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليا والمنسوبة لجامعة عين شمس.