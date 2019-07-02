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طلاب حقوق القاهرة يشتكون تدنى النتائج.. والعميد: طبقا كل الإجراءات القانونية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:07 م
طلاب حقوق القاهرة يشتكون تدنى النتائج.. والعميد: طبقا كل الإجراءات القانونية جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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أكد الدكتور صبرى السنوسى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن الكلية طبقت جميع الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات وقرارات مجلس الجامعة فيما يخص امتحانات الكلية الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان ممتحنين فى المواد التى ظهرت فيها نتائج الطلاب متدنية بصورة واضحة.

 

وأضاف السنوسى، لـ"اليوم السابع"، أنه تم رفع النتائج المتدنية فى إطار ما يقره قانون تنظيم الجامعات بهذا الشأن، موضحا أن لجان الممتحنين تشكل عميد الكلية أو وكيل الكلية وجميع الأساتذة العاملين الذين يتولون التدريس لهذه الفرقة الدراسية.

 

واشتكت مجموعة من طلاب الفرقة الثالثة كلية الحقوق جامعة القاهرة، المتضررين من نتيجة العام الدراسى الحالى 2019/2018، موضحين أنه يوجد أكثر من 1200 طالب بين الراسب والمتخلف لبعض المواد، وتتراوح الدرجات بين 0 و2 و4 و5 و6، علما بأن درجة المادة تقدر ب 20 درجة، ومن هنا يتم إضافة درجات الرأفة ابتداءً من 7 درجات من 20، وتقدر درجات الرأفة ب 6 درجات على مدار العام، علمًا بأن الطالب الراسب فى ثلاث مواد يتم إعادة السنة له على هذه المواد.

 

وقال الطلاب، فى شكواهم، إن أكثر الطلاب المتضررين فى مواد الشريعة والقانون الإدارى والقانون التجارى والمرافعات، مشيرين إلى أن الدكتور عبد الهادى العوضى وكيل الكلية لشئون الطلاب طلب استلام كشوف الأسماء المدرج بها أسماء الطلاب المتضررين، وأوضح أنه ليس فى حاجة إلى أى إمضاءات من الطلاب، ولكن طلبه الوحيد هو قيام جميع طلاب الفرقة الثالثة المتضررين بتقديم تظلم، ووعد بتشكيل لجنة تحت إشراف دكتور كل المادة حتى يتم البت فى هذه التظلمات، وأن كل من له حق سوف يحصل عليه.


طلاب

جامعة القاهرة

كلية الحقوق

قانون تنظيم الجامعات

نتائج الامتحانات

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