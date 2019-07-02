طقس الخليج.. تراجع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى فى البحرين 43

كتب وكالات

تراجع طفيف فى درجات الحرارة على معظم أنحاء دول الخليج، لتبلغ درجة الحرارة فى البحرين 43 و 34 درجة فى الإمارات.

البحرين



أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين، أن طقس اليوم سيكون حاراً مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار، ومن المتوقع أن يكون مغبراً فى وقت لاحق.

الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا خلال النهار، ولكن تقل سرعتها من 8 إلى 13 عقدة فى المساء، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 الى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 65 % الصغرى 20 %، شروق الشمس فى الساعة 04:49 صباحا..وغروبها عند الساعة 06:34 مساء.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية و الرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و كذلك على منطقتى مكة المكرمة و المدينة المنورة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على المرتفعات الجنوبية الغربية، فى حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا ورطبا صباحا وتظهر بعض السحب المنخفضة ويطرأ انخفاض فى درجات الحرارة الثلاثاء والجمعة والسبت.

وذكر المركز - فى بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الثلاثاء إلى السبت - أن الطقس غدا سيكون صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا ويطرأ انخفاض فى درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غربا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س ويكون البحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانا غربا فى الخليج العربى وخفيفا إلى متوسط الموج فى بحر عمان.

أما طقس يوم " الأربعاء " فسيكون رطبا صباحا على السواحل وصحوا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة شرقا، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

ويظل طقس يوم " الخميس " رطبا صباحا ويحتمل تشكل ضباب خفيف خاصة غربا يصبح صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا وتميل درجات الحرارة للارتفاع على المناطق الداخلية، والرياح شرقية وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهرا خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس " الجمعة " صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقا وتميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا خاصة غربا وتكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 42 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج يضطرب تدريجيا فى الخليج العربى ومتوسط الموج فى بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم " السبت " طقسا رطبا صباحا ويحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف شمالا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ويحتمل تكون بعض السحب على الجبال شرقا مع انخفاض آخر فى درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج يضطرب أحيانا غربا فى الخليج العربى ومتوسط الموج فى بحر عمان.