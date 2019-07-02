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طالبان تسيطر على منطقة استراتيجية شمالى أفغانستان

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:28 م
طالبان تسيطر على منطقة استراتيجية شمالى أفغانستان طالبان
وكالات

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سيطر مقاتلو حركة طالبان على منطقة استراتيجية في ولاية بغلان بشمالي أفغانستان، أمس الاثنين.
 
ونقلت وكالة "شينخوا" عن مسؤول محلي، اليوم الثلاثاء، أن مسلحي طالبان تمكنوا من السيطرة على وادي "كايان" ذي الأهمية الاستراتيجية في منطقة دوشي بولاية بغلان في شمالي أفغانستان، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
 
وأفاد سكان محليون بأن مقاتلي طالبان سيطروا على المنطقة ليل يوم الاثنين، بعد قتال عنيف أسفر عن مقتل وإصابة 12 شخصا من الجانبين.
 
ويعتقد مراقبون في ولاية بغلان أنه إذا تمكن مسلحو طالبان من الاحتفاظ بسيطرتهم على وادي "كايان"، فسيصبح بإمكانهم مهاجمة الطريق السريع الرئيسي الذي يربط العاصمة كابل بمدينتي مزار شريف الشمالية وباميان بوسط البلاد.

طالبان

أفغانستان

ولاية بغلان

كايان

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