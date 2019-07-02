ضبط 3 عمال بحوزتهم 18 كيس شابو و28 قطعة حشيش بقصد الاتجار فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على 3 عمال وبحوزتهم كمية من مخدر الشابو، وضبط عامل أخر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وذلك بقصد الاتجار.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة جرجا يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام 3 عمال بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذ دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتم تنفيذ عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، أسفرت إحداها عن ضبط أحمد.ع.م 23 سنة عامل، وبحوزته "2" كيس من مادة الشابو المخدر يزنوا 5 جرام، وعزت.ا.ا، 30 سنة عامل وبحوزته "16" كيسامن مادة الشابو المخدر، ومقيمان مركز جرجا، وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم ضبط "28" قطعة من مادة الحشيش المخدر ومبلغ 145 جنيهًا حيازة المتهم محمد.م، 35 سنة، عامل ومقيم مركز جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.