سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 3 أطنان لانشون وسوسيس مجهولة المصدر بمصنع دون ترخيص فى الشرقية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:30 م
ضبط 3 أطنان لانشون وسوسيس مجهولة المصدر بمصنع دون ترخيص فى الشرقية المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت الرقابة التموينية بمديرية التموين، 3 أطنان لانشون وسوسيس مواد إنتاج مجهولة المصدر، فى مصنع للحوم المصنعة بدون تراخيص.

 

شنت إدارة الرقابة التموينية برئاسة جمال زيدان مدير الإدارة، بالاشتراك مع لجنة الطب البيطرى بالشرقية، برئاسة الدكتور اشرف حجازى مدير عام إدارة المجازر، حيث أسفر المرور عن المحضر رقم  1095 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز بلبيس، ضد صاحب مصنع لتصنيع اللحوم بناحية مركز بلبيس، وذلك لمزاولته نشاط التصنيع بدون موافقة جهات الاختصاص، وكذا حيازته واستخدامه مركزات تدخل فى تصنيع اللحوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

 

 وكذا بحيازته وعرضه للبيع لحوم مصنعة مثل الأنشون والسوسيس واللحوم المدخنة مجهولة المصدر، مما يعد غشا وتدليسا وخداعا للمواطنين، وقد تم التحفظ على 830 كج لحوم مجمدة اجزاء امامية وخلفية مجهولة المصدر تدخل فى التصنيع، 1375 كج مركزات فول صويا ونشا بطاطس وخلافه مجهولة المصدر تدخل فى التصنيع، 840 كج منتج نهائى معد لطرحه فى الأسواق مجهول المصدر بإجمالى 3 أطنان على ذمة القضية.


الشرقية

بلبيس

مصانع اللحوم المخالفة

اللانشون الفاسد

تصنيع اللحوم

لحوم مغشوشة

لانشون

صناعة اللانشون

اخبار الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طريق مصر لنهائى أمم أفريقيا.. مواجهات "ضرب نار" لحصد اللقب الثامن

طريق مصر لنهائى أمم أفريقيا.. مواجهات "ضرب نار" لحصد اللقب الثامن

14 معلومة عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.. تعرف عليها

14 معلومة عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.. تعرف عليها

وصول "راموس" وعائلته للغردقة لقضاء الإجازة.. برنامج ترفيهى ورحلة بحرية

وصول "راموس" وعائلته للغردقة لقضاء الإجازة.. برنامج ترفيهى ورحلة بحرية

صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده سكان أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي وشيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده سكان أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي وشيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة