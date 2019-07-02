ضبط 3 أطنان لانشون وسوسيس مجهولة المصدر بمصنع دون ترخيص فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت الرقابة التموينية بمديرية التموين، 3 أطنان لانشون وسوسيس مواد إنتاج مجهولة المصدر، فى مصنع للحوم المصنعة بدون تراخيص.

شنت إدارة الرقابة التموينية برئاسة جمال زيدان مدير الإدارة، بالاشتراك مع لجنة الطب البيطرى بالشرقية، برئاسة الدكتور اشرف حجازى مدير عام إدارة المجازر، حيث أسفر المرور عن المحضر رقم 1095 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز بلبيس، ضد صاحب مصنع لتصنيع اللحوم بناحية مركز بلبيس، وذلك لمزاولته نشاط التصنيع بدون موافقة جهات الاختصاص، وكذا حيازته واستخدامه مركزات تدخل فى تصنيع اللحوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

وكذا بحيازته وعرضه للبيع لحوم مصنعة مثل الأنشون والسوسيس واللحوم المدخنة مجهولة المصدر، مما يعد غشا وتدليسا وخداعا للمواطنين، وقد تم التحفظ على 830 كج لحوم مجمدة اجزاء امامية وخلفية مجهولة المصدر تدخل فى التصنيع، 1375 كج مركزات فول صويا ونشا بطاطس وخلافه مجهولة المصدر تدخل فى التصنيع، 840 كج منتج نهائى معد لطرحه فى الأسواق مجهول المصدر بإجمالى 3 أطنان على ذمة القضية.