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ضبط 28 قطعة سلاح وتنفيذ 2096 بحملة أمنية فى سوهاج

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:11 م
ضبط 28 قطعة سلاح وتنفيذ 2096 بحملة أمنية فى سوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج ـ محمود مقبول

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وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة أمنية مكبرة، أستهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة والهاربين من أحكام على مستوى المراكز والأقسام، وأسفرت جهود الحملة، عن ضبط 8 بنادق ألية و8 بندقية خرطوش، و12 فرد روسى محلى الصنع، وطلقه من ذات العيار، و2 فرد خرطوش محلى الصنع، و4 قطع سلاح أبيض، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
كما تمكنت الحملة، من تنفيذ 2096 حكما قضائيا متنوعا، وتم ضبط 52 قضية تموينية منها "7" قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"5" قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و"9" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"7" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"5" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و"8" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"7" قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش، وقضية حيازة لحوم مذبوحه خارج السلخانة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وقضية تصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم.

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امن سوهاج

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اسلحه ناريه

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