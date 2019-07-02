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ضبط 24 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:52 م
ضبط 24 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان حملة تموينية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط 24 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق ترأسها المقدم إسلام ياسين، رئيس مباحث التموين بأسوان.
 
وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وقضية سلع منتهية الصلاحية، وقضيتان استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وقضيتان بيع سلع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر"، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية.
 
وفى سياق آخر، تم ضبط 115 مخالفة متنوعة فى مجال ضبط قضايا المرافق، وبياناتهم كالتالى: 75 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، و40 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

التموين

حملات تموينية

مديرية امن اسوان

اسوان

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