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ضبط 200 قضية تموينية فى حملة مكبرة بأسيوط

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:47 ص
ضبط 200 قضية تموينية فى حملة مكبرة بأسيوط حمله تموينيه - أرشيفية
أسيوط - ضحا صالح

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شنت مباحث التموين بالتعاون بين مديرية التموين والصحة، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط أسعار السلع التموينية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وتمكنت الحملة التموينية التى تم شنها من تحرير وضبط 200 قضية تموينية متنوعة بين سلع غير صالحة وسلع مخزنة لعرضها بالسوق السوداء وتشغيل محلات بدون ترخيص وتمكنت الحملة من ضبط القائمين عليها.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات وجارى العرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


حمله تموينيه

اسيوط

قضايا تموينيه

تموين اسيوط

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