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ضبط 20 تاجر مخدرات وأسلحة بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:37 م
ضبط 20 تاجر مخدرات وأسلحة بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية مخدرات - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 20 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام وشبرا الخيمة وقليوب، والقناطر الخيرية وبنها وطوخ، وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن  كيلو و400 جرام من الحشيش المخدر، و 300 جرام من  مخدر الهيروين، و 300 جرام من مخدر البانجو ومبالغ مالية، و 6 قطع أسلحة نارية، و تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


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تجار مخدرات

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