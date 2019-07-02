ضبط 20 تاجر مخدرات وأسلحة بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 20 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام وشبرا الخيمة وقليوب، والقناطر الخيرية وبنها وطوخ، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن كيلو و400 جرام من الحشيش المخدر، و 300 جرام من مخدر الهيروين، و 300 جرام من مخدر البانجو ومبالغ مالية، و 6 قطع أسلحة نارية، و تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.