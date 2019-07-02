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الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:53 م
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ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان أسمدة مدعمة على "زراعى بنى سويف"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:11 م
ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان أسمدة مدعمة على "زراعى بنى سويف" سيارة محملة بأسمدة مدعمة - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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ضبطت حملة مشتركة من مديرية التموين ومباحث التموين ببنى سويف سيارة محملة بـ8 أطنان من الأسمدة الزراعية المدعمة والممنوع تداولها سوى بتصريح من وزارة الزراعة.
 
واشتبهت الحملة التى قادها المحاسب عصمت حسن، مدير عام التموين ببنى سويف، والمقدم دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، فى سيارة نقل أثناء سيرها، اليوم الثلاثاء، على الطريق الزراعى "أسوان - القاهرة"، بدائرة مركز بنى سويف، وباستيقافها وتفتيشها عثر بداخلها على أجولة أسمدة زراعية تزن ثمانية أطنان، غير مسموح بتداولها.
 
تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق بعد التحفظ على المضبوطات وقائد السيارة.
 
 

اسمده زراعيه مدعمه

مديريه تموين بنى سويف

الطريق الزراعى

سياره نقل

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