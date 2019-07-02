صور.. وصول وحدة الترام الجديد الثانية بالإسكندرية لورش كرموز تمهيدا لتشغيلها

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت الهيئة العامة للنقل العام بالاسكندرية عن وصول عربة الترام الثانية من دولة أوكرانيا الى ورش ترام كرموز، وهى وحدة ترام حديثة ذات مظهر جمالى ومزودة بالتكييف والإنترنت.

وقال المهندس محمد الغزولى رئيس ورش العمرات لترام المدينة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه يتم حاليا أعمال التجميع لأجزاء العربة الجديدة، يعقبها الاختبارات المياكينيكة، ثم اختبارات الاعطال، ثم تشغيل تجريبى بدون ركاب، وفى حالة التأكد من سلامة العربة سيتم التشغيل النهائى خلال أسبوع.

من جانبه قال المهندس مجدى جابر، وكيل الوزارة لشئون الترام بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، العربة الجديدة تعد طفرة فى النقل العام وأن تلك هى العربة الثانية التى تصل الى الاسكندرية و جارى توريد باقى الوحدات ضمن الاتفاقية التى تتضمن توريد 15 عربة ترام مفصلى من أوكرانيا، حيث تعمل العربة الجديدة حاليا على خط سان ستيفانو.

وحول مميزات العربة الجديدة، قال إن تصميم العربة الجديدة يتميز بالجمال والراحة حيث يسمح الزجاج برؤية كاملة وواضحة، والعربة مزودة بشبابيك احتياطية ونظام هواء إجبارى بالسقف يستخدم فى حالة عدم تشغيل التكييف.

وحول سبل أمان العربة الجديدة قال المهندس مجدى جابر، إن العربة بها نظام أمان تام للركاب حيث تتوقف العربة نهائياً لحين نزول وصعود الراكب وغلق الأبواب، كما أنها مزودة بإخطار صوتى ومرئى للراكب داخل العربة عن المحطة التالية وتحذير صوتى للراكب عند غلق الأبواب.

وحول إمكانيات المتطورة بالعربة الجديدة قال إن الترام الجديد مزود بلوحة بيانات إلكترونية داخل الترام وخارجها (أمامية وخلفية وجانبية)، ويمكنها السير بدون تيار كهربائى من الشبكة لمسافة 1.5 كم، كما أنها مجهزة بثلاثة محاور دفع (بواجى) ويمكنهاف العمل على واحدة منهم فقط أثناء الطوارىء.

وأشار الى أن العربة تعمل بنظام الطاقة المستعادة، و وحدة سير وتحكم خلفية مزودة بالفرامل لضمان سير خلفى يوفر التأمين للعربة والأمان للركاب كما أنها مزودة بنظام تتبع الأعطال ومراجعة كافة بيانات أجهزة العربة لسهولة تحديد العطل وسرعة الأصلاح.



وصول وحدة الترام الجديد الثانية بالإسكندرية لورش كرموز تمهيدا لتشغيلها



وصول وحدة الترام الجديد الثانية بالإسكندرية لورش كرموز تمهيدا لتشغيلها



وصول وحدة الترام الجديد الثانية بالإسكندرية لورش كرموز تمهيدا لتشغيلها



وصول وحدة الترام الجديد الثانية بالإسكندرية لورش كرموز تمهيدا لتشغيلها



وصول وحدة الترام الجديد الثانية بالإسكندرية لورش كرموز تمهيدا لتشغيلها



وصول وحدة الترام الجديد الثانية بالإسكندرية لورش كرموز تمهيدا لتشغيلها



وصول وحدة الترام الجديد الثانية بالإسكندرية لورش كرموز تمهيدا لتشغيلها



وصول وحدة الترام الجديد الثانية بالإسكندرية لورش كرموز تمهيدا لتشغيلها



وصول وحدة الترام الجديد الثانية بالإسكندرية لورش كرموز تمهيدا لتشغيلها