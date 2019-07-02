صور.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مظاهرات اليوم الثلاثاء، ضد سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وكان الرئيس الأمريكى، قد وجه الأربعاء الماضى نداء أخيرا إلى الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى بضرورة الموافقة على إجراء مراجعة شاملة لسياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يؤيد فرض حظر على دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما أكدت المحكمة العليا مؤخرا أن ترامب يملك سلطة تقديرية واسعة فى تحديد من يدخل ومن لا يدخل الولايات المتحدة.