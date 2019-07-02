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الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:27 م
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صور.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:28 م
صور.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة

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شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مظاهرات اليوم الثلاثاء، ضد سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وكان الرئيس الأمريكى، قد وجه الأربعاء الماضى نداء أخيرا إلى الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى بضرورة الموافقة على إجراء مراجعة شاملة لسياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يؤيد فرض حظر على دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما أكدت المحكمة العليا مؤخرا أن ترامب يملك سلطة تقديرية واسعة فى تحديد من يدخل ومن لا يدخل الولايات المتحدة.  
 
 
جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
طفلة تشارك فى المظاهرات
طفلة تشارك فى المظاهرات
عدد من المشاركين فى المظاهرة
عدد من المشاركين فى المظاهرة
لافتات مناهضة لفصل أبناء المهاجرين عن ذويهم
لافتات مناهضة لفصل أبناء المهاجرين عن ذويهم
لافتة تدعو لإغلاق معسكرات اللاجئين
لافتة تدعو لإغلاق معسكرات اللاجئين
متظاهرون أمريكيون
متظاهرون أمريكيون
لافتة مكتوب عليها توقفوا عن خطف الأطفال
لافتة مكتوب عليها توقفوا عن خطف الأطفال
متظاهرون فى نيويورك
متظاهرون فى نيويورك
متظاهرون يرفعون اللافتات
متظاهرون يرفعون اللافتات
متظاهرون يرفعون لافتات
متظاهرون يرفعون لافتات
مظاهرة لرفض سياسات ترامب المناوئة للهجرة
مظاهرة لرفض سياسات ترامب المناوئة للهجرة

 


نيويورك

مظاهرات

سياسات ترامب ضد الهجرة

الهجرة

الولايات المتحدة

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