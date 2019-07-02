صور.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مظاهرات اليوم الثلاثاء، ضد سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الهجرة.
وكان الرئيس الأمريكى، قد وجه الأربعاء الماضى نداء أخيرا إلى الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى بضرورة الموافقة على إجراء مراجعة شاملة لسياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة.
جانب من المظاهرة
طفلة تشارك فى المظاهرات
عدد من المشاركين فى المظاهرة
لافتات مناهضة لفصل أبناء المهاجرين عن ذويهم
لافتة تدعو لإغلاق معسكرات اللاجئين
متظاهرون أمريكيون
لافتة مكتوب عليها توقفوا عن خطف الأطفال
متظاهرون فى نيويورك
متظاهرون يرفعون اللافتات
متظاهرون يرفعون لافتات
مظاهرة لرفض سياسات ترامب المناوئة للهجرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة