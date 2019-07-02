صور.. مصرع عشرات الهنود فى انهيار جدار على أكواخ عمال بسبب الأمطار

كتب وكالات

لقى عدد من الأشخاص مصرعهم، جراء انهيار جدار قيد التشييد على مجموعة من الأكواخ غربى الهند، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز" .

ونقلا عن مصادر محلية هندية، قالت إن جدارا ارتفاعه 23 مترا انهار بسبب هطول الأمطار وسقط على مجموعة أكواخ من الصفيح، ما تسبب فى مقتل العشرات من العمال وعائلاتهم، مضيفة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال عدد من الجثث، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.

وباتت حوادث انهيار المبانى تتكرر من حين إلى آخر فى الهند، خاصة خلال هبوب الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر وهطول الأمطار، التى تضعف أسس المبانى التى يتم بناؤها بشكل لا يراعى معايير السلامة.



البحث عن ناجين اسفل الانقاض



جانب من الجدار المنهار