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صور.. مصرع عشرات الهنود فى انهيار جدار على أكواخ عمال بسبب الأمطار

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:00 ص
صور.. مصرع عشرات الهنود فى انهيار جدار على أكواخ عمال بسبب الأمطار البحث عن ناجين اسفل الانقاض
كتب وكالات

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لقى عدد من الأشخاص مصرعهم، جراء انهيار جدار قيد التشييد على مجموعة من الأكواخ غربى الهند، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز" .

ونقلا عن مصادر محلية هندية، قالت إن جدارا ارتفاعه 23 مترا انهار بسبب هطول الأمطار وسقط على مجموعة أكواخ من الصفيح، ما تسبب فى مقتل العشرات من العمال وعائلاتهم، مضيفة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال عدد من الجثث، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.

وباتت حوادث انهيار المبانى تتكرر من حين إلى آخر فى الهند، خاصة خلال هبوب الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر وهطول الأمطار، التى تضعف أسس المبانى التى يتم بناؤها بشكل لا يراعى معايير السلامة.

البحث عن ناجين اسفل الانقاض
البحث عن ناجين اسفل الانقاض

 

جانب من الجدار المنهار
جانب من الجدار المنهار

 

رجال الإنقاذ بموقع الحادث
رجال الإنقاذ بموقع الحادث

 

 


قتلى

انهيار جدار

أكواخ سكنية

الهند

الأمطار

أخبار الهند

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