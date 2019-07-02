صور.. مصرع طيار فى تحطم طائرة عسكرية شمال ألمانيا

كتب وكالات

أعلنت القوات المسلحة الألمانية، الإثنين، مصرع طيار وإصابة آخر إثر تحطم مروحية عسكرية قرب مدينة هانوفر عاصمة ولاية "ساكسونيا السفلى" شمالى البلاد.

وقالت القوات المسلحة فى بيان، إن أحد الطيارين لقى مصرعه، بينما يرقد الآخر فى المستشفى، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب تحطم الطائرة، وفقا لإذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

وأفادت الإذاعة أن المروحية العسكرية، طراز "EC135" بمحركين، تابعة لمركز تدريب القوات المسلحة المركزى للطائرات المروحية، الذى يقع على بعد حوالى 30 كيلومتراً (18.6 ميلاً) من مكان سقوطها.



طائرة هليكوبتر بموقع الحادث



فرض طوق أمنى



وزير الدفاع الألمانية بموقع تحطم الطائرة



وزير الدفاع الألمانية بموقع حطام الطائرة



وزير الدفاع الألمانية تتحدث لوسائل الإعلام