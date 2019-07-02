صور..مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم 3 سيارات بشارع الثورة مصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدتين مصرعهما وأصيب 2 آخرون، إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى أمتداد شارع الثورة بمصر الجديدة، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من طريق السويس الصحراوى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين و المصابين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى شارع الثورة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.