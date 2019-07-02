صور..مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم 3 سيارات بشارع الثورة مصر الجديدة

لقيت سيدتين مصرعهما وأصيب 2 آخرون، إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى أمتداد شارع الثورة بمصر الجديدة، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من طريق السويس الصحراوى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين و المصابين للمستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى شارع الثورة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
انقلاب سيارة بشارع الثورة
تهشم سيارة
حادث مرورى بمصر الجديدة
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