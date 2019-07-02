صور.. مصادرة حفار ومعدات بناء فى إيقاف أعمال بناء مخالفة بالمطرية والبساتين

كتب سيد الخلفاوى

صادرت أجهزة حى المطرية حفار أثناء أعمال هدم وحفر مخالف بش حسن عبد القادر المتفرع من شارع ترعة التوفيقية وذلك خلال حملة برئاسة صادق عبد المقصود رئيس حى المطرية، وتم ايداع الحفار مخزن الحى ووقف اعمال الهدم وإبلاغ الادارة الهندسية بالحى للاتخاذ الاجراءات القانونية.

وقاد صادق على عبد المقصود رئيس حى المطرية، حملة اشغالات على شارع ميدان المطرية وشارع الحرية وسوق الخميس، عاونه فيها إدارة الاشغالات والمتابعة والأسواق وتم رفع اشغالات الباعة الجائلين وتحرير محاضر اشغال وتم تسليم الحرز مخزن الحى.

وفى السياق شن حى البساتين، برئاسة اللواء محمود ضياء، حملة لإيقاف أعمال بناء وفك شدة خشبية لسقف الدور السادس فوق الأرضى بالعقار رقم 1 حارة 6 اكتوبر بعزبة النصر كما قام الحى بإيقاف أعمال وفك شدة خشبية الدور الثانى 20 شارع البصرى بالمعادى بالإضافة الى أعمال حفر وتركيب خط الغاز الطبيعى بشارع السعادة خلف عمارات الحى الايطالى بالمعراج وتنفيذ حملة نظافة ورفع تراكمات القمامة بعدد من شوارع الحى.