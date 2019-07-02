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صور.. محافظ بورسعيد يشارك الشباب المتطوع دعوة المواطنين للتأمين الصحى الشامل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:20 م
صور.. محافظ بورسعيد يشارك الشباب المتطوع دعوة المواطنين للتأمين الصحى الشامل محافظ بورسعيد يشارك الشباب المتطوع دعوة المواطنين للتأمين الصحى الشامل
بورسعيد – محمد فرج

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حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، على مشاركة عدد من الشباب المتطوع فى حملة مكبرة لدعوة المواطنين للتأمين الصحى الشامل وذلك بميدان الشهداء، وتحدث اللواء عادل الغضبان للمواطنين، فى دعوة لهم للتسجيل فى التامين الصحى الشامل، وتعريفهم بالمنظومة .

 

واشاد المحافظ بجهود العاملين بمنظومة التامين الصحى الشامل من القيادات وأطقم الاطباء والتمريض الذين بذلوا جهود كبيرة خلال الفترة الماضية للإعداد لإطلاق المنظومة الجديدة، مطالباً أبناء المحافظة بالمبادرة فى التسجيل بالمشروع الجديد وإلاستفادة من الخدمات الطبية غير المسبوقة التى توفرها المنظومة لكل افراد المجتمع البورسعيدى.

 

وتبدأ  مواعيد العمل بجميع الوحدات الصحية للتسجيل فى منظومة التامين الصحى الشامل من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا طوال ايام الاسبوع.

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محافظ بورسعيد

الشباب المتطوع

التأمين الصحى الشامل

الوحدات الصحية

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