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صور.. محافظ البحر الأحمر يلتقى رئيس "مياه الشرب" لمناقشة مستجدات الأعمال

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:43 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يلتقى رئيس "مياه الشرب" لمناقشة مستجدات الأعمال محافظ البحر الأحمر يلتقى رئيس شركة مياه الشرب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمناقشة آخر مستجدات أعمال مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

 

وأكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فرع البحر الأحمر ، ليتم اكتمال المنظومة ومشروعات المياه.

 

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثى بين الريف المصرى ومديرية الزراعة، والمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لزراعة المناطق المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة مليون ونصف المليون فدان .

 

وأكد المحافظ على سرعة استلام شركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة، للمحطات التى تم الإنتهاء منها حتى يتم تشغيلها فى اسرع وقت .

 

وحضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر.

 

جانب من لقاء المحافظ برئيس القابضة لمياه الشرب (2)
جانب من لقاء المحافظ برئيس القابضة لمياه الشرب 

 

جانب من لقاء المحافظ برئيس القابضة لمياه الشرب (3)
جانب من لقاء المحافظ برئيس القابضة لمياه الشرب 

 

جانب من لقاء المحافظ برئيس القابضة لمياه الشرب (4)
جانب من لقاء المحافظ برئيس القابضة لمياه الشرب 

 

جانب من لقاء المحافظ برئيس القابضة لمياه الشرب (1)
جانب من لقاء المحافظ برئيس القابضة لمياه الشرب 

البحرالاحمر

مياه الشرب

مشروعات المياه

مياه البحر الاحمر

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