صور.. محافظ البحر الأحمر يقرر تكريم أوائل الدبلومات الفنية

البحر الأحمر - عماد عرفة

قرر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، تكريم طلاب الدبلومات الفنية بالمحافظة، الحاصلين علي المراكز الأولي علي مستوي الجمهورية.

وهنأ محافظ البحر الأحمر، في بيان للمحافظة الطلاب اوائل الدبلومات الفنية، الصناعية "التعليم المذدوج" نظام الثلاث سنوات من أبناء المحافظة، الحاصلين علي المركز الاول علي مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ أن الطلاب أوائل الجمهورية، نماذج مشرفة يحتذى بها وأنهم يمثلون الأمل ومستقبل الوطن المنوط بهم حمل رسالة تنمية وازدهار مصر فى كافة المجالات

من جانب أخر أستقبلت نوره كامل فاضل، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أوائل طلبة التعليم الفني على مستوى الجمهورية بالمحافظة، بحضور وأولياء أمورهم؛ وذلك لتقديم التهنئة لهم.

جدير بالذكر أن حصل 3 طلاب بمحافظة البحر الاحمر، علي المراكز الاولى على مستوى الجمهورية، فى نتائج امتحانات الدبلومات الفنية ، والذى اعلنها وزير التعليم مساء أمس الأثنين فى مؤتمر صحفى، حيث حصل الطالب ابراهيم محمد صديق الصغير،الطالب بمدرسة فصول التعليم والتدريب المذدوج الملحقة بصالح عوض الله الفنية الصناعية المتقدمة فصل "البترول" ،على المركز الاول فى دبلوم المدارس لثانوية الفنية الصناعية"التعليم المذدوج" وجاء معه بذات المركز ونفس المجموع 559 وذات المدرسة ،الطالب على محمد على محمد الأول مكرر كلاهما بمجموع 98.1%.

فيما حصلت الطالبة بسمة عسران بكير"دبلوم المدارس الصناعية -تدريب مهنى على المركز الاول على مستوى الجمهورية بمجموع 99.2% وهى طالبة بمدرسة الغردقة الثانوية الصناعية بنات"تدريب مهنى".