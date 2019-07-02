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صور.. محافظ الأقصر يبحث المخطط التفصيلى للمناطق الواقعة بالحيز العمرانى للمدن

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:46 م
صور.. محافظ الأقصر يبحث المخطط التفصيلى للمناطق الواقعة بالحيز العمرانى للمدن حافظ الأقصر يبحث المخططات التفصيلية للمناطق الواقعة بالحيز العمراني
الأقصر - أحمد مرعى

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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،اجتماعا موسعا، لبحث آليات اعداد وتجهيز المخططات التفصيلية لبعض المناطق الجديدة الواقعة داخل الحيز العمرانى بمدن الزينية وارمنت والبياضية والقرنة والاقصر.
 
جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام بالأقصر،واللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن،والدكتور محمد العراقى استشارى التخطيط العمرانى،والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى، و عدد من مسئولى الادارات الهندسية و القيادات التنفيذية. 
 
وتناول الاجتماع، مناقشة خطة العمل للبدء فى تجهيز المخططات التفصيلية المطلوبة، وذلك من خلال التنسيق مع رؤساء المدن ومديرى الادارات الهندسية بالمدن، وتحديد المناطق ذات الأولوية، و تحديد المساحات بكل مدينة.
 
كما تم مناقشة عدد من المشكلات بالمخططات التفصيلية المعتمدة مسبقا، وفقا لدراسة الشكاوى المقدمة من الاهالى ببعض المناطق. 
 
ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم، على ضرورة توفير كافة البيانات المطلوبة وسرعة انهاء اجراءات تجهيز المخططات التفصيلية للمناطق الجديدة، وفقا للجداول الزمنية المحددة لذلك، وكذلك سرعة دراسة شكاوى المواطنين وايجاد انسب الحلول لها.
 
حافظ الأقصر يبحث المخططات التفصيلية للمناطق الواقعة بالحيز العمراني (1)
محافظ الأقصر يبحث المخططات التفصيلية للمناطق الواقعة بالحيز العمراني

حافظ الأقصر يبحث المخططات التفصيلية للمناطق الواقعة بالحيز العمراني (2)
محافظ الأقصر يبحث المخططات التفصيلية للمناطق الواقعة بالحيز العمراني

حافظ الأقصر يبحث المخططات التفصيلية للمناطق الواقعة بالحيز العمراني (3)
محافظ الأقصر يبحث المخططات التفصيلية للمناطق الواقعة بالحيز العمراني

حافظ الأقصر يبحث المخططات التفصيلية للمناطق الواقعة بالحيز العمراني (4)
محافظ الأقصر يبحث المخططات التفصيلية للمناطق الواقعة بالحيز العمراني

حافظ الأقصر يبحث المخططات التفصيلية للمناطق الواقعة بالحيز العمراني (5)
محافظ الأقصر يبحث المخططات التفصيلية للمناطق الواقعة بالحيز العمراني

 


محافظه الاقصر

محافظ الاقصر

التخطيط العمرانى

المستشار مصطفى ألهم

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