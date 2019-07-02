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صور.. مأساة " معاق " متزوج ولدية طفلين ويحتاج إلى وظيفة 5% بالغربية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:00 ص
صور.. مأساة " معاق " متزوج ولدية طفلين ويحتاج إلى وظيفة 5% بالغربية مأساة شاب معاق من الغربية
الغربية محمد طارق

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مأساة حقيقية تعيشها أسرة مكونة من أربعة أفراد بسبب الضغوط المعيشية الكبيرة التي يتعرضون لها ، الوالد مريض باعاقة في قدمه بعدما تعرض لحادث لا يستطيع القدرة على العمل ، والام تساعد في تكاليف المعيشة بمساعدة الأسر داخل المنازل ، والأطفال " لا حول لهم ولا قوة " .

التقى " اليوم السابع " خلال جولتة بقرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، الشاب محمد السيد السيد عفصة والذي يبلغ من العمر 32 عام ، متزوج ولدية طفلين ، يعيش في حجرتين ايجار هو وأسرته ولا يقدر على العمل بسبب اعاقتة .

وقال محمد : بعد انتهاء مدة خدمتي العسكرية والتي كانت أخلاقي بها قدوة حسنة ، تعرضت لحادث أليم ترك هذا الحادث إعاقة أعجزتة عن العمل ، والإنفاق على أسرتي ، حيث أن هذا الحادث في إجراء عمليات جراحية وتركيب مفصل في الحوض الأيمن ، أدت إلى ضعف بعضلات الطرق السفلى الأيمن مع قصر حوالي 5 سم وعدم القدرة على الحركة .

وأوضح : ذهبت إلى إدارة التضامن الاجتماعي التابع لها لاستخراج معاش لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ، وبالفعل بعد الخضوع الفحوصات واستكمال كافة الإجراءات ، حصلت على معاش بقيمة 450 جنية ، بعدما تزوجت ورزقني الله بطفلين ، لم أغضب يوما على عدم تحمل المسئولية اتجاههم ولكن كنت اتمنى أن يكون لي من يساعدني عند كبر سني ونظرا لظروفي الخاصة .

وأشار : أنه يعيش على مساعدات أهل الخير من القرية والتي لا تكفي بجانب المعاش لسد احتياجاتهم ، مطالبا : اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، بالنظر بعين الرحمة إلى تلك الأسرة التي تعاني من تكاليف الحياة ، وتوفير وظيفة 5% والتي قدم عليها منذ سنوات .

للتواصل مع الحالة : 01220225026

خطاب-موجة-لمحافظ-الغربية-
خطاب موجة لمحافظ الغربية 

 

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شهادة تأهيل الحالة

 

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شهادة تقاضي المعاش وعدم حيازة أي املاك

 

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مأساة شاب معاق من الغربية

 

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مأساة شاب معاق من الغربية

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