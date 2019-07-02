صور.. مأساة سيدة بسوهاج تحتاج لبناء مسكنها وعلاج نجليها على نفقة الدولة

سوهاج – عمرو خلف

داخل منزل مبنى من البلوك ومسقوف من البوص والجريد بقرية القرامطة غرب التابعة لمحافظة سوهاج تعيش سيدة مع أبنائها الثلاثة حياة صعبة فلديها 2 من أبنائها يعانون من ضمور فى المخ وكهرباء على المخ ولا يوجد لديها أى شىء ولا تجد من يساعدها او ينفق عليها فهى تحصل على معاش قدره 450 جنيه شهريا تكافل وكرامة فيما يحصل ابنها المريض على معاش قدره 320 جنيها بالإضافة الى أنها تقوم فى نهاية اليوم بالذهاب الى مسكن والدها او حماتها بصحبة أبنائها للمبيت هناك حيث أن منزلها لا يوجد به مياه أو كهرباء او أى مقتنيات .

تهاني فتحي عبد الراضي من قرية القرامطة غرب لديها 3 أبناء لؤى فى الصف الأول الاعدادى ويعانى من كهرباء على المخ ويتناول علاجا شهريا وأمانى 9 سنوات فى الصف الرابع الابتدائي وعبد الملك 6 سنوات ويعانى من ضمور فى المخ ويحصل على علاج شهرى بـ 400 جنيه شهريا ويتقاضى معاش تكافل وكرامة ، وتعيش الأسرة فى ظروف قاسية نظرا لقلة الدخل المادى ولا يجدون من ينفق عليهم حيث ان السيدة تهانى تعيش فى منزل مبنى من الطوب البلوك ومسقوف بالبوص والجريد وكل ما تحلم به وتتمناه هو بناء ولو غرفة واحدة فى المسكن بها سرير فقط ومياه وكهرباء وعلاج أبنائها على نفقة الدولة حيث ان صعوبة العيش فى المسكن اضطرتها الى المبيت عند والدها او حماتها .

التقى "اليوم السابع" بالسيدة تهانى فى قرية القرامطة غرب وقالت أنها تعيش فى ظروف قاسية نظرا لعدم وجود مأوى لهم بالإضافة الى مرض أبنائها فهى تحصل على معاش قدره 450 جنيه فقط فيما يحصل نجلها المريض على 323 جنيه تكافل وكرامة ولا تجد من يساعدهم أو ينفق عليهم فمنزلها لا يوجد به مياه أو كهرباء أو أثاث وتضطر فى نهاية اليوم الى المبيت عند والدها نظرا لظروفها الصعبة .

وتواصل تهانى حديثها قائلة أن أبنها الأصغر عبد الملك يعانى من ضمور فى المخ ويحتاج الى علاج بـ 400 جنيه شهريا فيما يعانى ابنها الكبير من كهرباء ويتم علاجهما على نفقتها الخاصة ولا تجد من يساعدهم فكل دخلها هو المعاش 450 جنيه ويعيشون ظروفا قهرية بسبب ضيق ذات اليد وكل ما تحلم به هو بناء غرفة واحدة مجهزة فى مسكنها بها أثاثا وسرير واحد فقط لينامون عليه وإدخال المياه والكهرباء وعلاج أبنائها.

وتطالب تهانى مديرية الصحة بسوهاج بالاستجابة اليها وعلاج أبنائها على نفقة الدولة وصرف العلاج لهما كما تطالب مديرية الشئون الاجتماعية بمساعدتها فى بناء مسكنها وادخال المياه والكهرباء حيث لا يوجد ماى لديهم سوى مسكن والدها فهل يستجيب المسئولين لطلباتها .

للتواصل تليفون رقم 01286808354















