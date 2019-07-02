صور.. ضبط مركز لبيع أدوية للتخسيس مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت حملة مكبرة للرقابة التجارية بالشرقية بالتنسيق مع التفيتش الصيدلي بوزارة الصحة، من ضبط مركز الأجهزة الطبية، لقيامة بيع أدوية للتخسيس مجهولة المصدر وتشكل خطورة علي صحة الإنسان، و تحفظت على 30 ألف قرص.

كانت وردت معلومات و شكاوى للجهات الرقابية،عن مركز لبيع الاجهزة الطبية بالزقازيق يقوم ببيع الأدوية والمركبات الغذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

فشنت حملة مشتركة بين التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة بالتنسيق مع الرقابة التجارية والتموين بالشرقية، والتى قامت بالمرور المفاجئ على المركز المذكور بمنطقة حى الزهور، وضبطت أدوية مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس بحولى 1006 علبة إجمالى أكثر من 30000 قرص، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبة.