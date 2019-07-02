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صور.. شيلى تشهد الآن ظاهرة كسوف الشمس

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:21 م
صور.. شيلى تشهد الآن ظاهرة كسوف الشمس
وكالات

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بدأت ظاهرة كسوف الشمس فى عدد من الدول، فى دولة شيلى، وهو ما رصدته كاميرات وكالة "رويترز".

ويعد كسوف الشمس واحدا من أبرز الظواهر الفلكية، والذى تترقبه الكرة الأرضية، ويأتى تزامنا مع نهاية شهر شوال لعام 1440 هجريا ويتفق مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1440 هجريا.

 وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وست وخمسين دقيقة تقريباً، وتكون بداية الكسوف فى حالته الجزئية عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً تقريباً بتوقيت القاهرة المحلى، ويبدأ الكسوف ككسوف كلى عند الساعة الثامنة ودقيقتين تقريباً من مساء اليوم.

و يمكن رؤية هذا الكسوف فى معظم أمريكا الجنوبية، وشرق أوقيانوسيا، والمحيط الباسفيكي)، ويرى كلياً فى شيلى والأرجنتين، ولن يرى هذا الكسوف فى مصر وكذلك لن يرى فى المنطقة العربية فى أى مرحلة من مراحله لحدوثه ليلاً.

 
 
كسوف الشمس (1)
 

 

كسوف الشمس (2)
 

 

كسوف الشمس (3)
 

 

كسوف الشمس (4)
 

 

كسوف الشمس (5)
 

 

كسوف الشمس (6)
 

 


كسوف الشمس

الظواهر الفلكية

ظاهرة الكسوف

شيلى

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