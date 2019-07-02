صور .. "سوهاج" تنهى المقابلات الشخصية للمتقدمين فى مسابقة "رئيس قرية"

سوهاج – عمرو خلف

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، أن تطوير الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات متميزة لرفع كفاءة العمل بالمحليات، ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال انتهاء أعمال اللجنة المشكلة برئاسته، لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة "رئيس قرية" عن طريق الندب، والتى استمرت أعمالها 3 أيام متتالية بديوان عام المحافظة، كان آخرها أمس الاثنين.

وتم فى اليوم الأول اختبار 59متقدما لشغل وظيفة رئيس قرية عن طريق الندب، بمراكز "طما، وطهطا، والمراغة، وساقلتة"، واليوم الثانى تم اختبار 69 متقدم لرئاسة قرى مراكز "سوهاج، وجهينة، والمنشاة"، أما اليوم الثالث والآخير فقد تم إختبار 62 متقدما لقرى مراكز "دار السلام، وجرجا، وأخميم، والبلينا ".

وأوضح محافظ سوهاج أن عملية اختيار القيادات الجديدة تمت وفقا لضوابط ومعايير علمية وإدارية، واعتماد مبدأ الشفافية فى الاختبارات، ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة، لافتا إلى أهمية اختيار قيادات واعية قادرة على العطاء والتميز، لرفع كفاءة العمل بالإدارات المحلية المخلتفة.

الجدير بالذكر أن لجنة الاختبارات المشكلة ضمت فى عضويتها كل من اللواء يسرى خضر السكرتير العام للمحافظة، والمستشار الحسينى الجندى المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور عمر الحادى المستشار العلمى للمحافظة، وأحمد منصور وكيل مديرية التنظيم والإدارة، وحسام محمدين مدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، وعلى العزازى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وأسعد خطاب مدير إدارة التفتيش المالى والإداري، ولوسى أديب مدير إدارة المجالس بالديوان العام.



المحافظ ينهي اختبارات رؤساء القرى



المحافظ ينهي اختبارات رؤساء القرى



المحافظ ينهي اختبارات رؤساء القرى