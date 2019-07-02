صور.. رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد محطة اليسر للتحلية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر، محطة اليسر لتحلية المياه لمتابعة سير العمل داخل المحطة.

وخلال جولته التقى رئيس القابضة للمياه العاملين بالمحطة للتأكد من الالتزام بجميع معايير الجودة فى أعمال تشغيل المحطة، كذلك تابع أعمال تشغيل المحطة ومراحل تحلية المياه من داخل غرفة التحكم الرئيسى بنظام الاسكادا بدءا من سحب المياه من المأخذ البحرى وحتى وصولها للمواطن مرورا بالفلاتر الرملية والفلاتر القطنية والاغشية.

وتابع رسلان جميع الإجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الإدارة العامة للمعامل لمراقبة جودة المياه لحين وصولها للمواطن والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية ، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للمياه تضع جودة مياه الشرب فى مقدمه مسئولياتها .

وأكد رسلان على اتخاذ الشركة لكافة الإجراءات الاحترازية الدائمة لمراقبة جودة مياه الشرب، وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل على المياه المنتجه بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن ومتابعة نقط حقن الكلور بالشبكات طبقا للمواصفات.



جانب من تفقد محطة اليسر بالغردقة



جانب من تفقد محطة اليسر بالغردقة



جانب من تفقد محطة اليسر بالغردقة