صور.. حملات لمنع إستغلال المصطافين على شواطئ العجمى بالاسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت الاجهزة التنفيذية بحى العجمى غرب الاسكندرية حملات دورية تفتيشية، على الشواطئ ، بهدف منع إستغلال المصطافين على الشواطئ بمنطقة العجمى ، و الالتزام بالاسعار من مستأجرى الشواطئ و الكافتيريات، جاء ذلك بناءاً على تعليمات اللواء عماد يوسف رئيس الحي وتوجيهات سكرتير الحي تحسين علوان ، بشن حملات دورية على الشواطئ التابعة لنطاق الحى .

من جهه أخرى تم استئناف العمل بمنطقة الكيلو 21 وإزالة الحشائش الجافة من جانبي الجزيرة الوسطى أمام المساكن لتجميل وتحسين المسطح الأخضر بالمنطقة .

فيما قامت أجهزة الرصد البيئى برفع كفاءة منظومة النظافة ، بقيادة صالح صبحى بالتنسيق والتعاون مع شركة نهضة مصر وإدارة الرصد البيئى بالمحافظة ، حيث تم توزيع 10 صناديق سعة واحد متر مكعب حديد، على طريق الإسكندرية مطروح، و أمام ديوان حي العجمى و امام شارع سعد الله .

و كان محافظ الإسكندرية قد شدد على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور ومتابعة الخدمات المقدمة في الشواطيء لتكون بالمستوى اللائق، وخاصة الشواطيء المجانية لحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين، ووضع قائمة بأسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين في ذلك فورا.