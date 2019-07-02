سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات بحى شرق الإسكندرية لمنع تعديات المقاهى على الطريق العام

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:43 م
صور.. حملات بحى شرق الإسكندرية لمنع تعديات المقاهى على الطريق العام جانب من الحملة
الاسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حى ثان المنتزه، شرق الاسكندرية من خلال إدارة إشغال الطريق، حملة إزالة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق الحى.

 

وقامت الحملة برئاسة مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه، ورئيس وحدة الإزالة الصباحية، بالتعاون مع وحدة شرطة المرافق تحت قيادة الرائد خالد نجيب رئيس الوحدة بالمنتزه ثان، بتمشيط شارع ( ملك حفنى بحرى، وهران بمنطقة المندرة بحرى، ملك حفنى السياحي،  أمام مدخل المعمورة الشاطئ ).

 

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات التى تتعدى على حرم الطريق العام، خاصة إشغالات المقاهى والكافيتريات والمحال التجارية، وإشغالات الباعة الجائلين التى تفترش حرم الطريق العام، كما تم مصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة .

 

كما تم خلال الحملة تكسير كافة الكتل الخرسانية، التى تتواجد بنهر الطريق، وتعيق حركة سيرة المارة، وإزالة اللافتات واللوحات الإعلانية المخالفة.

 

وتم التحفظ على عدد من المضبوطات، وتتواصل الحملات لإعادة الإنضباط الى شوارع ومناطق الحى من خلال القضاء على كافه الاشغالات وإستعادة  الوجه الحضارى للمحافظة.

 

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدى للإشغالات وكل ما يعيق حركة المرور، وحركة سير المارة بالطريق العام، وبناءا على توجيهات العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، و مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى.

 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (

 

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة 

 

جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 

اخبار الاسكندرية

المنتزة

مقاهى و كافتيريات الاسكندرية

محافظ الإسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة