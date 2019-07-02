صور.. حملات بحى شرق الإسكندرية لمنع تعديات المقاهى على الطريق العام

الاسكندرية - جاكلين منير

شن حى ثان المنتزه، شرق الاسكندرية من خلال إدارة إشغال الطريق، حملة إزالة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق الحى.

وقامت الحملة برئاسة مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه، ورئيس وحدة الإزالة الصباحية، بالتعاون مع وحدة شرطة المرافق تحت قيادة الرائد خالد نجيب رئيس الوحدة بالمنتزه ثان، بتمشيط شارع ( ملك حفنى بحرى، وهران بمنطقة المندرة بحرى، ملك حفنى السياحي، أمام مدخل المعمورة الشاطئ ).

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات التى تتعدى على حرم الطريق العام، خاصة إشغالات المقاهى والكافيتريات والمحال التجارية، وإشغالات الباعة الجائلين التى تفترش حرم الطريق العام، كما تم مصادرة عدد من المضبوطات المتنوعة .

كما تم خلال الحملة تكسير كافة الكتل الخرسانية، التى تتواجد بنهر الطريق، وتعيق حركة سيرة المارة، وإزالة اللافتات واللوحات الإعلانية المخالفة.

وتم التحفظ على عدد من المضبوطات، وتتواصل الحملات لإعادة الإنضباط الى شوارع ومناطق الحى من خلال القضاء على كافه الاشغالات وإستعادة الوجه الحضارى للمحافظة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدى للإشغالات وكل ما يعيق حركة المرور، وحركة سير المارة بالطريق العام، وبناءا على توجيهات العميد خالد كشك رئيس حى ثان المنتزه، و مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحى.



جانب من الحملة (



جانب من الحملة