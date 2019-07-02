سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. جهاز العاشر من رمضان يواصل حملاته لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:30 ص
صور.. جهاز العاشر من رمضان يواصل حملاته لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، بأن جهاز المدينة يواصل حملاته لإزالة العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسيء إلى المظهر الجمالي.
 
حيث قامت حملة مكبرة، أشرف عليها الدكتور عبد المولى نائب رئيس الجهاز للتنمية، بالتنسيق مع إدارة الأمن والأحياء و شرطة المرافق، شرطة التعمير، بإزالة العشش والتندات بالمجاوره 70 بالإسكان الإجتماعي، وذلك لتكون مدينة العاشر خالية من العشوائيات.
 
كما وجه رئيس الجهاز، بإستمرار الحملات فى جميع الأحياء والمجاورات يوميا للإرتقاء بمستوى مدينة العاشر من رمضان، تماشيا مع حرص الدولة للقضاء على جميع مظاهر العشوائيات، واستمراراً لحملات إزالة المخالفات والتعديات، التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلةً في أجهزتها المختلفة.
 
جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية (1)
جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية

جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية (2)
جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية 

جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية (3)
جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية

جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية (4)
جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية

جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية (5)
جهاز العاشر من رمضان يواصل حملات لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية

 


محافظه الشرقيه

العاشر من رمضان

حمله ازاله

الاسكان الاجتماعى

وحدات الاسكان الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

كيف يستعد الفراعنة لدور الـ16 فى أمم أفريقيا 2019 مبكرًا؟

كيف يستعد الفراعنة لدور الـ16 فى أمم أفريقيا 2019 مبكرًا؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة بيع منحوتة رأس توت عنخ آمون بمزاد كريستنز؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة بيع منحوتة رأس توت عنخ آمون بمزاد كريستنز؟

لو جوزك نكدى.. الشوبينج والرياضة وحاجات تانية هتخليكى سعيدة.. اعرفيها

لو جوزك نكدى.. الشوبينج والرياضة وحاجات تانية هتخليكى سعيدة.. اعرفيها

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة