صور.. جهاز العاشر من رمضان يواصل حملاته لإزالة الإشغالات من الأحياء السكانية

أكد المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، بأن جهاز المدينة يواصل حملاته لإزالة العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسيء إلى المظهر الجمالي.

حيث قامت حملة مكبرة، أشرف عليها الدكتور عبد المولى نائب رئيس الجهاز للتنمية، بالتنسيق مع إدارة الأمن والأحياء و شرطة المرافق، شرطة التعمير، بإزالة العشش والتندات بالمجاوره 70 بالإسكان الإجتماعي، وذلك لتكون مدينة العاشر خالية من العشوائيات.

كما وجه رئيس الجهاز، بإستمرار الحملات فى جميع الأحياء والمجاورات يوميا للإرتقاء بمستوى مدينة العاشر من رمضان، تماشيا مع حرص الدولة للقضاء على جميع مظاهر العشوائيات، واستمراراً لحملات إزالة المخالفات والتعديات، التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلةً في أجهزتها المختلفة.