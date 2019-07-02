صور .. جامعة قناة السويس تستقبل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أجرى فريق إدارة مشروعات تطويرالتعليم العالى زياره لجامعة قناة السويس لعمل متابعه ودعم فنى من قبل الخبراء لمراكز ووحدات القياس والتقويم المتابعه لكليات "الصيدلة، طب،آداب والعلوم الإنسانية،تربية" لمتابعه ما تم تنفيذه من أنشطة المشروع خلال الربع الثانى وتقديم الدعم الفنى.

وضم الفريق الدكتور طه المستكاوى أستاذ كلية الآداب جامعة أسيوط والدكتورة منال البرماوى أستاذ بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتورة حنان أحمد أستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة والدكتورة هبة جعفر أستاذ مساعد كلية السياحة والفنادق خبير بمركز القياس والتقويم وزارة التعليم العالى، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع دعم وإنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات وحرصا من جامعة قناة السويس بقيادة الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة ورئيس مجلس ادارة مركز القياس والتقويم على أن يتم تنفيذ أنشطة المشروع داخل الجامعة وفقاً للخطة الزمنية المحددة له، حيث كانت الجامعة سباقة إلى استخدام منظومة التصحيح الإلكترونى والتوجه نحو الرقمنة والتحول إلى منظومة الجامعة الذكية وهو ما يتم تفعيله تباعا بنجاح على ارض الواقع.

وأكد الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على حرص إدارة الجامعة على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة ميكنة الجامعات المصرية وجعلها جامعات إلكترونية.

وتضمن برنامج الزيارة لقاء مع نواب وأعضاء الفريق الإدارى للمشروع برئاسة الدكتور عبد الرؤوف مصطفى المدير التنفيذى لمركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس لمناقشة تنفيذ أنشطه المشروع منذ البدء إلى الحين، ثم قام الفريق بزياره وحدات القياس والتقويم بالكليات ،وفحص ملفات الوحدات.

جاء ذلك بحضور عمداء الكليات الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة ،الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب، الدكتور أسامه عنتر عميد كلية الطب البشرى ومديرى الوحدات الدكتور حسين أنور مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الآداب، الدكتورة غاده حداد مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الصيدلة ،الدكتورة نجلاء محمد مدير وحدة القياس بكلية التربية، الدكتورة سهى يونس مدير وحدة القياس بكلية الطب ومراجعه الأماكن المخصصة لإدارة الوحدات بكافه التجهيزات وكذا أماكن التصحيح الإلكترونى وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية

وقامت الدكتورة أميمه الدردير نائب مدير المركز بمراجعة كافة الوثائق الداعمة لتنفيذ أنشطة المشروع وكذلك الوثائق الداعمة لتطوير المعايير القياسية لنظام القياس والتقويم بالكليات، ومراجعة نماذج من الأوراق الإمتحانيه من الفصل الدراسى السابق ومراجعة الكنترولات وعرض لنماذج من استطلاع رأى الطلاب عن نظم التقويم والتقاريرمع الفريق.

وفى نهاية الزيارة تم مناقشة أهم تعليقات الخبراء عن الزيارة ومناقشة التوصيات، وأبدى أعضاء اللجنة سعادتهم بمستوى الأداء بجامعة قناة السويس وأثنوا على ما تم بالفعل والخطوات الجارى تنفيذها.



جانب من الزيارة



جانب من الزيارة



جانب من الزيارة



جانب من الزيارة



جانب من الزيارة