صور.. بدء المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى بنادى المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، من خلال لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار عن إنطلاق فعاليات الحملة الصحية"الست المصرية هى صحة مصر" داخل مقر نادى المهندسين بـ"سابا باشا".

ومن جانبه أوضح المهندس كريم الكسار، أن الحملة التى تقوم على تنظيمها اللجنة بالتعاون مع نادى المهندسين، تأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المرأة المصرية وتستهدف توقيع الكشف المبكر عن سرطان الثدى والكشف عن السكر والضغط والسمنة وقياس الكتلة؛ بالإضافة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية، والتوجيه لأماكن العلاج فى حال اكتشاف أى نوع من الأمراض.

وأشار رئيس لجنة الرعاية الصحية، إلى أنه تم العمل على تجهيز عيادة مغلقة ومجهزة داخل المبنى الإدارى بالنادى ليتواجد به فريق طبى من النساء للكشف على المهندسات وذ وات المهندس الأكثر من 18 عام، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي، منوها إلى حرص النقابة دائما من خلال اللجنة على توفير مقرات للعديد من الحملات الصحية"صحتك تهمنا، التطعيم ضد شلل الأطفال والكشف المبكر عن فيروس سي" ومختلف فعاليات مبادرة 100 مليون صحة، بالتعاون مع وزارة الصحة بالإسكندرية.

وفى ذات السياق أكد الكسار على العمل على توفير وتقديم خدمات صحية مختلفة من خلال تعاقدات جديدة مع مراكز طبية مختلفة يستفيد منها مهندسو الإسكندرية سواء المشتركين بمشروع الرعاية أو غير المشتركين به.



بدء المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى بنادى المهندسين



بدء المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى بنادى المهندسين



بدء المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى بنادى المهندسين