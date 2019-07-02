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صور.. "الضبطية القضائية" للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعى بالعاشر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:48 ص
صور.. "الضبطية القضائية" للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعى بالعاشر الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر
الشرقية – فتحية الديب

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تفقد مسئولين من لجنة الضبطية القضائية التابعة لصندوق التمويل العقارى، بالتنسيق مع اللجنة المختصة من جهاز مدينة العاشر من رمضان، عددا من الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعى،وذلك للتأكد من شاغلى الوحدات، وتحرير المحاضر اللازمة فى حالة ثبوت المخالفة.
 
وأوضح بيان صادر عن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،أنه فى حال ثبوت مخالفات،وأن قاطنى الوحدات ليسوا هم الأصحاب الأصليين للوحدة، فإنه يتم سحب الوحدة السكنية،وذلك إعمالًا بنص قانون الأسكان الاجتماعي رقم 93. 
 
الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر (1)
الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر

الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر (2)
الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر

الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر (3)
الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر

الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر (4)
الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر 

الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر (5)
الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر

الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر (6)
الضبطية القضائية للتمويل العقاري تُعاين وحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر

 


محافظه الشرقيه

العاشر من رمضان

الاسكان الاجتماعى

وزاره الاسكان

التمويل العقارى

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