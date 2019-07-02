صور.. الأفواج السياحية تزور مسجد الميناء الكبير فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل مسجد الميناء الكبير اليوم الثلاثاء، وفود سياحية من جنسيات مختلفة، لزيارة المسجد كمزار سياحى إسلامى، والذى يعد تحفة معمارية، وأكبر المزارات للسياحية الإسلامية بالغردقة.

من جانبه قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، إن زيارة الوفود السياحية لمسجد الميناء الكبير يتم وضعها ضمن رحلة الوفد للبلد، حيث يرتدى السياح من السيدات "الإسدال" قبل دخولهن المسجد ويقوم المرشد بتقديم شرح وافى للعمارة الإسلامية.

وأضاف أبو طالب لـ"اليوم السابع"، أن رحلة جولة البلد تضم أيضا زيارة مسجد عبد المنعم رياض أقدم مساجد الغردقة، حيث يتعرف السياح على العمارة الاسلامية من خلالها، فضلا عن الاجابة عن أى استفسارات حول الدين الإسلامى من خلال المركز الثقافى الإسلامى بمسجد الميناء الكبير.



الأفواج السياحية تزور مسجد الميناء الكبير فى الغردقة



الأفواج السياحية تزور مسجد الميناء الكبير فى الغردقة



الأفواج السياحية تزور مسجد الميناء الكبير فى الغردقة



الأفواج السياحية تزور مسجد الميناء الكبير فى الغردقة



الأفواج السياحية تزور مسجد الميناء الكبير فى الغردقة