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صور.. اضبط مخالفة.. انقطاع الكهرباء عن 320 وحدة سكنية بحى الزهور ببنى سويف

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:47 م
صور.. اضبط مخالفة.. انقطاع الكهرباء عن 320 وحدة سكنية بحى الزهور ببنى سويف أحد الأبراج السكنية بحى الزهور
بنى سويف - أيمن لطفى

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يعانى سكان مجموعة من الأبراج السكنية بحى الزهور بمدينة بنى سويف العاصمة من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .

 

ويقول محمد سعد مدير مركز النيل للإعلام وحمادة إمام محاسب قانونى، من سكان الأبراج: أن يتم قطع الكهرباء يوميا عن 5 أبراج سكنية تضم 320 شقة بحى الزهور، لمدة تتراوح من 7 إلى 10 ساعات وتتوقف معها مواتير المياه والثلاجات عن العمل، ما يؤدى إلى نفاد المياه المستخدمة فى الشرب وغسيل الأوانى، وتلف الأغذية أيضا .

 

وأضافا: توجهنا إلى المحافظة لعرض الشكوى، وعقد لقاء بين ممثلى كل من السكان، واتحاد ملاك الأبراج السكنية، وشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى بحضور اللواء تامر أبو النجا سكرتير عام المحافظة، وتبين وجود خلافات بين الشركة واتحاد الملاك، على مبالغ مالية واشتراطات استلام مقر محولين من المقرر تركيبهما لتغذية الأبراج، وأصبح السكان ضحية لهذه الخلافات .

 

ويلتقط أطراف الحديث الدكتور محمد صادق أستاذ جامعى وإبراهيم لطفى صيدلى قائلين: نعانى من مشكلة انقطاع وتذبذب وانخفاض الجهد الكهربائى، فى ظل درجات الحرارة التى تصل أحيانا إلى40 درجة مئوية، ما يعرض المرضى وكبار السن والأطفال للإصابة بأزمات قلبية وضيق بالتنفس وحساسية الجلد، فضلا عن عدم تمكن أبناءنا من المذاكرة لأداء امتحانات الثانوية العامة، وذلك ما دفع إحدى السيدات إلى الإقامة بأحد الفنادق برفقة ابنتها، حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن السكان ليسوا طرفا فى خلافات شركة الكهرباء مع اتحاد ملاك الأبراج، وعلى مسئولى المحافظة الفصل بين الطرفين وإيجاد حلول نهائية للمشكلة وعدم الاكتفاء بمحول احتياطى كحل مؤقت للمشكلة.

 

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انقطاع الكهرباء
 
احد الأبراج السكنية بحى الزهور
احد الأبراج السكنية بحى الزهور

 

انقطاع الكهرباء عن الابراج السكنية
انقطاع الكهرباء عن الابراج السكنية

 

بعض سكان الابراج
بعض سكان الابراج

 

عدد من السكان اثناء تواجدهم امام الرقابة الادارية
 السكان يشكون من انقطاع المياه

ابراج سكنيه

انقطاع الكهرباء

حى الزهور ببنى سويف

كهرباء مصر الوسطى

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