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صور.. اضبط مخالفة.. انسداد مصرف كفر كلا الباب بالغربية بالقمامة والحيوانات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:17 م
صور.. اضبط مخالفة.. انسداد مصرف كفر كلا الباب بالغربية بالقمامة والحيوانات القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف
الغربية محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية كفر كلا الباب التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بسبب الانتشار الكبير للقمامة والحيوانات النافقة والتي أدت إلى انسداد المصرف، والذى يعد المصرف الرئيسى بمدينة السنطة ، ويخدم 50 ألف فدان كارثة مما يسبب كارثة بيئية تهدد مياه نهر النيل وتؤدى الى إصابة مئات المواطنين بالامراض الخطيرة ، وبالرغم من هذا رفض رئيس الوحدة المحلية تطهيره بحجة نقل الطمى الموجود به .
 
وفي هذا الصدد قال ابراهيم شعير أحد اهالى القرية لـ " اليوم السابع " ، أن المصرف يشهد تلوثا غير مسبوق ناتجا من الصرف الزراعى مما يعرض آلاف المواطنين من السكان لمخاطر صحية تهدد حياتهم ، والذي أصبح يمثل كارثة بيئية محققة نتيجة إهماله وتحوله إلي مقلب للقمامة والحيوانات النافقة وتعمد رئيس الوحدة ايقاف هندسة صرف قبلى زفتى ومقاول التطهيرات من العمل . 
 
وأضاف "محمد مخلوف" ان الحفارات كانت تقوم بالتطهير من البر الزراعى وليس البر المار من داخل القرية فقامت رئيسة الوحدة تعطيلهم عن العمل دون الرجوع لمسئولى الصرف بما تريدة قبل تعطيلهم .
 
وطالب الأهالي اللواء هشام السعيد محافظ الغربيه بضرورة التدخل ، وتطهير المصرف لإنقاذ الآلاف الافدنة ، وتكليف رئيس الوحدة المحلية بمساعدة هندسة الصرف في أعمال التطهير .
 
القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب (1)
القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب 

القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب (2)
القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب

القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب (3)
القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب

القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب (4)
القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب 

القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب (5)
القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب 

القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب (6)
القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب 
 
القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب (7)
القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب 

القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب (8)
القمامة والحيوانات النافقة تتسبب في انسداد مصرف كفر كلا الباب

 


صرف الغربية

مصارف الغربية

مصرف كلا الباب السنطة

محافظ الغربية

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