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صور .. استئصال ورم يزن 11 كيلو من رحم سيدة بمركز أورام طنطا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:18 م
صور .. استئصال ورم يزن 11 كيلو من رحم سيدة بمركز أورام طنطا استئصال ورم يزن 11 كيلو لسيدة بمركز اورام طنطا
الغربية - مصطفى عادل

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نجح فريق طبى بمركز أورام طنطا، فى استئصال ورم سرطانى بالرحم، يبلغ 11 كيلو جرام، من سيدة تبلغ من العمر 52 عاماً.
 
ضم الفريق، الدكتور طارق صلاح استشارى جراحة الأورام بالمركز، والدكتور على حيدره أخصائى الجراحة بالمركز، والدكتور محمد شبل استشارى التخدير، إلى جانب طاقم التمريض. 
 
من جانبه أكد "صلاح"، أنه تم تجهيز المريضة لإجراء العملية، وذلك عقب إجراء التحاليل والأشعة اللازمة لها، حيث تم عمل استئصال كلى للرحم، لوجود ورم ضخم جدا، بحجم 25x30 سم، وتم وضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.
 
كما أكد الدكتور إسلام صبرى مدير المركز، أن المركز يستقبل مئات الحالات يومياً بالمجان، كما أن المركز يقوم بإجراء العديد من الجراحات الدقيقة بواسطة جراحين على أعلى مستوى، اكتسبوا العديد من الخبرات التى تمكنهم من إجراء كافة الجراحات الدقيقة بكفاءة عالية وأمان للمريض.
 
استئصال ورم يزن 11 كيلو لسيدة بمركز اورام طنطا (1)
استئصال ورم يزن 11 كيلو لسيدة بمركز اورام طنطا

استئصال ورم يزن 11 كيلو لسيدة بمركز اورام طنطا (2)
استئصال ورم يزن 11 كيلو لسيدة بمركز اورام طنطا

 


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