صعود أسهم أوروبا فى التعاملات المبكرة والمكاسب محدودة

(رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية فى التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد مكاسب فى الجلسة السابقة، لكن تهديد واشنطن بفرض رسوم على سلع إضافية بقيمة أربعة مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى يكبح المكاسب.

وبعد أيام من التوصل إلى هدنة فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كثفت الحكومة الأمريكية أمس الاثنين الضغط على أوروبا فى نزاع بشان دعم طائرات.

وانخفضت أسهم إيرباص لصناعة الطائرات 1% وضغطت على المؤشر كاك 40 الفرنسي، الذى سجل أداء يقل عن المؤشر الأوروبى ستوكس 600 الذى ارتفع 0.2 % بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

ونشر مكتب الممثل التجارى الأمريكى قائمة منتجات إضافية، بما فى ذلك زيت الزيتون والجبن الإيطالي، قد تتعرض لرسوم تجارية، علاوة على منتجات بقيمة 21 مليار دولار أعلن عن فرض رسوم عليها فى أبريل.

وارتفع القطاع المالى 0.4 % وقدم الدعم الأكبر للأسواق مع ارتفاع سهم إتش.إس.بي.سى هولدنجز وصعود سهم برودنشال 1%.