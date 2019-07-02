"صحة سوهاج": تشغيل مركز الأمومة والطفولة بسفلاق وإجراء أول عمليتين قيصريتين

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج ، انه سيتم اليوم الثلاثاء، بدء تشغيل مركز الأمومة والطفولة بقرية سفلاق بمركز ساقلتة تجريبيا حيث سيتم اجراء اول عمليتين قيصريتين فى المركز من قبل أطباء النساء والتوليد، مشيرا الى أن مراكز الأمومة والطفولة بسوهاج توجد فى مراكز طما وقرية شطورة وسفلاق وأولاد إسماعيل وأولاد عزاز وعرابة أبو دهب وهى مراكز خاصة بالنساء والتوليد والأطفال.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " ان تكلفة المركز وعددها 7 مراكز على مستوى المحافظة يبلغ 30 مليون جنيه وتشمل غرف عمليات واقامة فندقية، وحضانات للاطفال وعناية مركزة ومعامل وعيادات للنساء والتوليد، مشيرا الى أن هناك بعض الخدمات الوقائية الطبية الأخرى لخدمة الاهالى .