صحة الشرقية : تشغيل تجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بالقنايات بتكلفة 3 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

بدأت مستشفي القنايات المركزي بالشرقية، التشغيل التجربيي لوحدة الغسيل الكلوي بعد تدعيمها 7 ماكينات جديدة ، ووحدة معالجة للمياه ، ليصبح الإجمالي 22 ماكينة جديدة بتكلفة إجمالية حوالي 3 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني .

كان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، قد قام بالمرور علي الوحدة لمتابعة التشغيل التجريبي و تفقد قسم الإستقبال والطوارئ ، والغسيل الكلوي ، والخدمات المعاونة ، ووجه بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل الوحدة تجريبياً خلال ساعات لخدمة المرضي ، وبعد التأكد من سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لضمان سلامة تشغيل الوحدة ، وبعد 3 ساعات قام وكيل الوزارة بمتابعة تشغيل الوحدة والإطمئنان علي المرضي الذين أعربوا عن سعادتهم بتشغيل الوحدة الجديدة .

ويذكر ان القدرة الاستعابية للمستشفي بعد ضم الماكينات الجديدة تضم 40 ماكينة ، تخدم أكثر من 240 مريض ، ويأتي هذا ضمن خطة تطوير المستشفي بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل رفع مستوى الأداء للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين .