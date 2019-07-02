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صحة الشرقية : تشغيل تجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بالقنايات بتكلفة 3 مليون جنيه

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:19 م
صحة الشرقية : تشغيل تجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بالقنايات بتكلفة 3 مليون جنيه جانب من الوحدة
الشرقية - إيمان مهنى

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بدأت مستشفي القنايات المركزي بالشرقية، التشغيل التجربيي لوحدة الغسيل الكلوي بعد تدعيمها 7 ماكينات جديدة ،  ووحدة معالجة للمياه ، ليصبح الإجمالي 22 ماكينة جديدة  بتكلفة إجمالية حوالي 3 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني .

كان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ،  قد قام بالمرور علي الوحدة لمتابعة  التشغيل التجريبي و تفقد قسم الإستقبال والطوارئ ، والغسيل الكلوي ، والخدمات المعاونة ، ووجه بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل الوحدة تجريبياً خلال ساعات لخدمة المرضي ، وبعد التأكد من سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لضمان سلامة تشغيل الوحدة ، وبعد 3 ساعات قام وكيل الوزارة بمتابعة تشغيل الوحدة والإطمئنان علي المرضي الذين أعربوا عن سعادتهم بتشغيل الوحدة الجديدة .

ويذكر ان القدرة الاستعابية للمستشفي  بعد ضم الماكينات الجديدة تضم   40 ماكينة ، تخدم أكثر من 240 مريض ، ويأتي هذا ضمن خطة تطوير المستشفي بالتعاون مع المجتمع المدني من أجل رفع مستوى الأداء للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين .

 


الشرقية

القنايات

الغسيل الكلوي

صحه الشرقيه

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