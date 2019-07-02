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مع تطوير مستشفى صدر العياط..

"صحة الجيزة": مد العمل داخل المستوصفات الصدرية لفترات مسائية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:19 ص
"صحة الجيزة": مد العمل داخل المستوصفات الصدرية لفترات مسائية اجتماع وكيل وزارة الصحة بالجيزة بمديرى المستشفيات والمستوصفات الصدرية
كتب سيد الخلفاوى

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اجتمعت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بمديرى المستشفيات والمستوصفات الصدرية، بحضور الدكتور وجدى عبد المنعم مساعد وزيرة الصحة ومدير عام الأمراض الصدرية والمدير التنفيذى لبرنامج مكافحة الدرن بالوزارة.
 
وناقشت سرور، أعمال التطويرات التى تشهدها مستشفى صدر العياط ووجهت على تغير اسمها من مستوصف صدر العياط إلى مستشفى صدر العياط، مؤكدة أنه سيتم عمل مقايسة داخل المستشفى لتوفير لوازم المعمل والمولد الكهربائى.
 
وقالت مدير صحة الجيزة، إنه سيتم مد العمل داخل المستوصفات لفترات مسائية كما نوهت بتشكيل لجنه لوضع خطة العمل بجميع المستشفيات والمستوصفات الصدرية، كما أوصت بضرورة تدريب مدخلين البيانات وعمل دورات تدريبية لهم، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع ربع سنوى مع مديرى المستشفيات والمستوصفات الصدرية لمناقشة ومتابعة أعمال التطويرات.
 
 

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