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صاروخ سورى سقط فى قبرص خلال عدوان الاحتلال الاسرائيلى على سوريا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:00 ص
صاروخ سورى سقط فى قبرص خلال عدوان الاحتلال الاسرائيلى على سوريا سقوط صاروخ _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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سقط صاروخ روسى الصنع أُطلق من سوريا، فى جمهورية شمالى قبرص التركية عن طريق الخطأ، حسبما قال مسؤولون.

وقال وزير خارجية قبرص الشمالية، قدرت أوزرساى، إنه من المرجح أن يكون صاروخ الدفاع الجوى قد أُطلق خلال ما يشتبه بأنها كانت غارات جوية إسرائيلية على سوريا.

وسقط الصاروخ فى منطقة جبلية إلى الشمال من العاصمة نيقوسيا، على بُعد 225 كيلومتراً من الساحل السوري، واشتعلت النيران فى منطقة سقوط الصاروخ، وقُتل أربع مدنيين على الأقل فى الغارات الجوية التى استهدفت الأراضى السورية.

وقال الجيش السورى إنه "تصدى" للطائرات الإسرائيلية التى استهدفت مواقع عسكرية قرب العاصمة دمشق، وقرب مدينة حمص، ولم تقع أى خسائر بشرية جراء الصاروخ الذى سقط على بُعد 20 كيلومتراً من نيقوسيا.

لكن وسائل الإعلام القبرصية نقلت عن سكان المنطقة إنهم رأوا نوراً ساطعاً فى السماء، ثم سمعوا دوى ثلاثة انفجارات.

وكتب أوزرساى فى تدوينة على موقع فيسبوك: "إن التحقيق الأولى يُظهر أن صاروخ روسى الصنع، مصدره الدفاعات الجوية السورية التى تصدت للغارات التى استهدفت البلاد الليلة الماضية، حلق إلى مداه الأقصى حتى استقر فى بلادنا بعد أن أخطأ الهدف".

وأضاف إنه من المرجح "أن تكون الانفجارات وقعت فى الجو بدليل عدم وجود حفرة ناجمة عن إنفجار الرأس الحربى للصاروخ، فالقطع التى وقعت فى عدة مواقع تدل على أن الصاروخ انفجر فى الهواء قبل الارتطام بالأرض".

 


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سوريا

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قبرص

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